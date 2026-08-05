Губернатор поручил подобрать на Шуисте участок для бассейна

Во вторник, 4 августа, губернатор Олег Мельниченко побывал на стройплощадке на Шуисте, где возводится модульный ФОК.

Как сообщил глава региона на своих страницах в соцсетях, уже выполнен значительный объем работ, основные конструкции будущего спортивного объекта смонтированы. Сейчас подрядчик готовит площадку под административную часть и прокладывает наружные инженерные сети.

Планируется, что возведение ФОКа завершат в середине ноября. Олег Мельниченко потребовал строго соблюдать график.

Также губернатор пообщался с жителями Шуиста и поделился с ними планами по созданию в районе среды для активного отдыха, занятий физкультурой и прогулок. Так, в следующем году сквер Дружбы, одержавший победу в конкурсе по формированию комфортной городской среды, преобразят в полноценный современный парк.

«Кроме того, Шуисту необходим бассейн. Дал поручение главе города Пензы определить подходящий земельный участок под его строительство и приступить к разработке проектно‑сметной документации», - написал Олег Мельниченко.

Кроме того, он сообщил пензенцам о планах продолжить программу по благоустройству дворов, действующую уже в течение 3 лет, в 2027-2028 годах.