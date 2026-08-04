5 августа погода в Пензенской области не изменится

В среду, 5 августа, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС. Ветер в течение суток ожидается неустойчивый и слабый.

В ночь на среду термометры покажут +12...+17 градусов. Осадков не прогнозируется.

Днем будет +25...+30. Из-за жары в регионе снова объявили желтый уровень погодной опасности.

В ночь на четверг синоптики обещают +13...+18 градусов.

В народном календаре 5 августа Трофим Бессонник. Примета гласит: если в это время на небе много звезд - быть дождю через несколько дней.

Прогноз погоды на неделю можно посмотреть здесь.