5 августа погода в Пензенской области не изменится

Общество

5 августа погода в Пензенской области не изменится
Печать
Max

В среду, 5 августа, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС. Ветер в течение суток ожидается неустойчивый и слабый.

В ночь на среду термометры покажут +12...+17 градусов. Осадков не прогнозируется.

Днем будет +25...+30. Из-за жары в регионе снова объявили желтый уровень погодной опасности.

В ночь на четверг синоптики обещают +13...+18 градусов.

В народном календаре 5 августа Трофим Бессонник. Примета гласит: если в это время на небе много звезд - быть дождю через несколько дней.

Прогноз погоды на неделю можно посмотреть здесь.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!