Вадим Супиков помог пензенцам решить коммунальную проблему

Общество

Вадим Супиков помог пензенцам решить коммунальную проблему
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Председатель областного Законодательного собрания Вадим Супиков помог жителям дома № 67 на улице Стадионной в Пензе решить коммунальную проблему.

Многоэтажка была построена в 1992 году, ее инженерные сети давно нуждались в ремонте. Общедомовой стояк полностью пришел в негодность, труба лопнула и заливала квартиру пенсионерки.

Диспетчерская служба управляющей компании ничем не могла помочь, ремонтники отказывались приступать к работам, ссылаясь на отсутствие договоренности с жителями. Пенсионерка обратилась к Вадиму Супикову.

Парламентарий связался с ресурсоснабжающей организацией и взял ситуацию под личный контроль. Аварийную трубу заменили в короткие сроки.

Пензячка поблагодарила Вадима Супикова за неравнодушие и оказанную помощь.

Парламентарий продолжает держать на контроле обращения граждан и содействовать в решении их проблем: от локальных коммунальных аварий до вопросов по развитию городской инфраструктуры.

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