Под Пензой ремонтируют 3 участка дороги на Кондоль

В Пензенском районе ремонтируют 3 участка региональной автодороги Пенза - Кондоль, проходящей через села Лебедевка и Ленино. Общая протяженность отрезков - 9,7 километра.

«В настоящее время подрядная организация полностью завершила укладку выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Завершено устранение пучинистых участков. Ведется восстановление профиля обочин», - сообщили в региональном минстрое.

Специалисты пока нанесли временную разметку, вскоре будет уложен верхний слой асфальтобетона.

«Дорога связывает областной и районный центры. В селе Ленино находится средняя общеобразовательная школа, поэтому хорошая дорога здесь особенно важна», - подчеркнули в министерстве.

В 2024 году на этой же дороге отремонтировали мост через реку Ардым, располагающийся в селе Калинино.