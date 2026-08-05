Под Пензой ремонтируют 3 участка дороги на Кондоль

Общество

Под Пензой ремонтируют 3 участка дороги на Кондоль
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В Пензенском районе ремонтируют 3 участка региональной автодороги Пенза - Кондоль, проходящей через села Лебедевка и Ленино. Общая протяженность отрезков - 9,7 километра.

«В настоящее время подрядная организация полностью завершила укладку выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Завершено устранение пучинистых участков. Ведется восстановление профиля обочин», - сообщили в региональном минстрое.

Специалисты пока нанесли временную разметку, вскоре будет уложен верхний слой асфальтобетона.

«Дорога связывает областной и районный центры. В селе Ленино находится средняя общеобразовательная школа, поэтому хорошая дорога здесь особенно важна», - подчеркнули в министерстве.

В 2024 году на этой же дороге отремонтировали мост через реку Ардым, располагающийся в селе Калинино.

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