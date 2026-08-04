В Пензенской области запланировали отремонтировать еще 2 моста

Общество

В Пензенской области запланировали отремонтировать еще 2 моста
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В Пензенской области готовятся к капитальному ремонту еще двух мостов - через реки Ишимку в Городищенском районе и Вершинку в Лопатинском.

Электронные аукционы на разработку соответствующей проектной документации стартовали на портале госзакупок в понедельник, 3 августа.

В первом случае речь идет о сооружении, расположенном на дороге Мордовский Ишим - станция Асеевская - Сурск (4-й километр + 180 метров), за ПСД готовы заплатить 4 751 474 рубля.

Второй мост находится на дороге Лопатино - Даниловка - Чунаки (20-й километр + 42 метра), создание проекта оценили в 5 027 470 рублей.

Подготовить документацию по обоим объектам необходимо в 2026 году, сам капремонт по плану должен начаться в 2027-м.

Ранее сообщалось об аналогичных работах на трех других объектах: мостах через реки Шуварду в Каменском районе, Чардым в Лопатинском и Муромку в Мокшанском.

Кроме того, запланирован ремонт сооружения через реку Ворону в Белинском районе, на него потратят 735 570 079 рублей.

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