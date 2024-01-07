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Общество

Открытие подземного перехода на проспекте Победы пришлось отложить

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В Пензе так и не открылся после ремонта подземный переход на проспекте Победы у завода «Электроприбор».

Это заметил подписчик губернатора в соцсети «ВКонтакте» Евгений.

«Что-то не видно красных ленточек и фейерверков. Обещали же открыть 31 декабря», - сыронизировал мужчина.

На обращение отреагировал представитель городского управления ЖКХ.

«Подрядной организацией в настоящее время ведутся работы по ремонту подземного перехода на проспекте Победы. Перенос сроков на первый квартал 2024 года связан с задержкой в поставках строительных материалов», - написал он.

О планах на ремонт перехода власти заговорили в феврале 2023 года. В пресс-службе мэрии тогда рассказали, что он включит в себя установку насосного оборудования для работы ливневки, замену плитки, освещения, оштукатуривание и покраску потолков.

Техническим заданием также предусмотрены установка оповещателей «Молния» и подъемника для инвалидов, монтаж видеонаблюдения, устройство наливных полов. Кроме того, рабочие должны восстановить лестницы, заменить дождевые лотки, сделать вентилируемый фасад, витражи и навес над входом.

Преображение перехода обойдется в сумму свыше 25 млн рублей.

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Источник — фото Евгения Кошурова
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