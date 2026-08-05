Отключения света 6 августа: адреса в Пензе и Мичуринском

В четверг, 6 августа, в Пензе на части улиц и проездов Терновки, Поселка Черкассы, в отдельных домах на Либерсона, Набережной р. Пензы и Урицкого отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Без света также на время оставят жителей станции Кривозеровка и части поселка Мичуринского. Cписок адресов опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Воронежская, 3-8, 10-32, 34, 36;

- 1-й Воронежский пр-д, 1-22;

- 2-й Воронежский пр-д, 1-25, 27, 29, 31, 33, 35;

- 3-й Воронежский пр-д, 1-16;

- ул. Новгородская, 1-11;

- ул. П. Морозова, 1-8;

- пр-д П. Морозова, 32;

- ул. Пушкари, 5, корп. 1;

- ул. Ростовская, 18-43, 45-57 (нечетные), к/н 665.

С 8:30 до 16:00:

- пр-д Литвинова, 17, 19, 21;

- ул. Новая, 2, 2Б, 5-15 (нечетные), 19-27 (нечетные), 28-31, 35;

- 1-й Новый пр-д, 3, 6, 8/5;

- 2-й Новый пр-д, 1-11, 11Б;

- 3-й Новый пр-д, 1-12;

- ул. Павлова, 2, 4-10, 12, 14-17, 19, 20-29, 32, 34, 40;

- пр-д Павлова, 2, 5, 6, 7;

- ул. Тиражная, 22.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Либерсона, 2а, 2Б;

- ул. Набережная р. Пензы, 11;

- ул. Урицкого, 3, 3а.

С 13:00 до 15:30:

- ул. 1-я Дальнереченская, 3, 5-9, 18-32 (четные), 38, 40;

- ул. 2-я Дальнереченская, 1-6, 8-13, 15, 17, стр. 57, 58;

- ул. 1-я Заозерная, 3-8;

- ул. 1-я Заозерная/Родниковая, 1/24;

- ул. 2-я Заозерная, 2-4, 6-11, 13, 15, 16/1, 17, 19, 21, 23/6;

- ст. Кривозеровка, стр. 82;

- ул. Макарова, 19-21, 23-35, 43а, 44, 47, 47а, 49, 70, 99, стр. 102, 106, 109, з/у 27а;

- ул. Родниковая, 8, 10, стр. 12, 18-21, 23, 25-31, 33, 35, стр. 63;

- пер. Родниковый, 2-5;

- ул. 8 Марта, 30, 35-51Б (нечетные), 52-55, 55а, 55Б, 55в, 56.