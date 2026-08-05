Лунино осталось без уличного освещения из-за отсутствия денег

В поселке Лунино не работает уличное освещение. В темноту улицы населенного пункта погрузились из-за нехватки денег.

На проблему на странице губернатора во «ВКонтакте» указал местный житель. «Ходим в кромешной тьме, все до одного фонаря отключили», - посетовал мужчина.

Как оказалось, освещения нет потому, что администрация поселка не может профинансировать расходы на электроэнергию, а также ремонт светильников и электрических сетей.

«Указанные обстоятельства носят временный характер и связаны с ограниченным объемом бюджетных средств рабочего поселка Лунино, выделенных на данные цели в текущем финансовом году», - пояснил представитель администрации Лунинского района.

По его словам, сейчас принимаются все меры для решения проблемы: изыскиваются дополнительные деньги для оплаты расходов, задолженность перед ресурсоснабжающей организацией частично погасили.

Планируется, что фонари в поселке вновь загорятся к началу учебного года.