С 28 января подземный переход на пр. Победы закроют для пешеходов

Со среды, 28 января, подземный переход в районе АО «Электроприбор» на проспекте Победы, 69, будет временно закрыт для пешеходов. Изменения связаны с проведением ремонта, пояснили в городском УЖКХ.

В ближайшее время подрядчик демонтирует старое напольное покрытие. После этого начнется обустройство дренажной системы.

О заключении контракта с ООО «Тандем» стало известно 8 января. Стоимость контракта составила 28 млн 256 тыс. 500 рублей.

Ремонт должны закончить до 31 июля 2026 года.

К обновлению перехода приступили в 2023-м, планируя завершить его в сентябре того же года. Из-за задержки доставки стройматериалов срок перенесли на первый квартал 2024-го.

Затем специалистам помешали воды неизвестного происхождения. Внесение поправок в проектно-сметную документацию потребовало времени. Ожидалось, что переход будет готов в сентябре 2024-го.

Кроме того, администрация города расторгла договор с подрядчиком из-за недобросовестности последнего. На поиск нового исполнителя ушло несколько месяцев.

Как выяснилось, городской бюджет потерял 7 млн рублей: подрядчик получил аванс. Администрация Пензы обратилась в суд, где иск поддержали, но, по сведениям депутата гордумы Алексея Шуварина на середину июня, фирма попала под процедуру ликвидации, то есть денег город не увидит.