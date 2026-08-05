Жителям Земетчинского района предлагают научиться искать людей

Общество

Жителям Земетчинского района предлагают научиться искать людей
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В субботу, 8 августа, добровольческий поисково‑спасательный отряд «ЛизаАлерт» проведет обучающую встречу в поселке Земетчино. На нее приглашают совершеннолетних жителей поселка и ближайших районов.

«Мы везем знания, которые помогут искать и находить пропавших людей в природной местности», - сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Желающих научат пользоваться компасом, работать с навигатором на поиске, вести грамотное общение в радиоэфире и применять эффективные методики поиска в природной среде.

Встреча состоится в 12:00, сбор - у спорткомплекса в культурно-спортивном парке отдыха на улице Кирова.

Необходимо пройти обязательную регистрацию по ссылке.

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