В части Терновки отключили холодную воду

Во вторник, 4 августа, Горводоканал в 16:41 сообщил в своем канале в МАХ об отключении водоснабжения в части Терновки из-за ремонтных работ на сетях в районе улицы Ростовской, 44.
Без ресурса остались:
- ул. Батумская,
- ул. Новоселовка,
- 1-й проезд Терновского,
- ул. Ялтинская,
- проезд Ялтинский,
- ул. Спортивная,
- ул. Николаевская,
- ул. Павлика Морозова,
- ул. Ташкентская и проезды,
- ул. Таганрогская,
- ул. Косарева,
- ул. Пушкари,
- ул. Днепропетровская,
- ул. Брестская,
- ул. Ростовская.
Подачу водоснабжения обещают восстановить по завершении работ, время не указано.