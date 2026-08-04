В части Терновки отключили холодную воду

Во вторник, 4 августа, Горводоканал в 16:41 сообщил в своем канале в МАХ об отключении водоснабжения в части Терновки из-за ремонтных работ на сетях в районе улицы Ростовской, 44.

Без ресурса остались:

- ул. Батумская,

- ул. Новоселовка,

- 1-й проезд Терновского,

- ул. Ялтинская,

- проезд Ялтинский,

- ул. Спортивная,

- ул. Николаевская,

- ул. Павлика Морозова,

- ул. Ташкентская и проезды,

- ул. Таганрогская,

- ул. Косарева,

- ул. Пушкари,

- ул. Днепропетровская,

- ул. Брестская,

- ул. Ростовская.

Подачу водоснабжения обещают восстановить по завершении работ, время не указано.