Пензенцев предупредили об опасных растениях и ягодах

С наступлением лета многие выезжают отдыхать на природу. Но нельзя забывать, что Пензенской области есть растения, серьезно угрожающие здоровью, предупредили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В частности, у ландыша все части содержат вещества, токсичные для сердца. А гликозиды, присутствующие в красивой наперстянке, могут спровоцировать его остановку.

Последствия контакта с борщевиком Сосновского общеизвестны - тяжелые ожоги и воспаления. К этому растению нельзя даже прикасаться.

Из ягод наибольшую опасность представляют белладонна, или красавка (из последствий - тахикардия и галлюцинации), паслен (серьезные расстройства пищеварения и проблемы с дыханием), вороний глаз (поражает сердечно-сосудистую систему) и дафна, или волчеягодник (для отравления хватит 5 штук).

В Роспотребнадзоре родителей призвали не оставлять детей без присмотра в лесах и парках, чтобы малыши не пробовали привлекательные ягоды и цветы на вкус.

Если отравление все же случилось, необходимо быстро вызвать скорую помощь. До приезда врачей следует сделать промывание желудка (не меньше 6 стаканов чистой воды) и вызвать рвоту, усадить пострадавшего в полулежачее положение с упором под голову, обеспечить приток свежего воздуха и дать сорбенты (активированный уголь, энтеросгель, полисорб или смекту).