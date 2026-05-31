Губернатор: Пензенская область - в тройке лучших по животноводству
Пензенская область вошла в число регионов-лидеров по итогам работы российского агропромышленного комплекса в 2025 году. Достижения отметили в Минсельхозе РФ, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Министр сельского хозяйства России Оксана Николаевна Лут особо отметила наши достижения в молочном животноводстве. По эффективности этой отрасли Пензенская область - в тройке лучших в стране», - написал он в своем канале в МАХ.

По словам губернатора, регион занял первое место в стране по надою на 1 корову в сельхозорганизациях (12 462 кг) и третье - по приросту объема производства.

В отрасли птицеводства результаты тоже впечатляют. По производству мяса и субпродуктов из домашней птицы Пензенская область заняла второе место в РФ (323 700 тонн).

«Спасибо нашим аграриям за достойную работу по укреплению продовольственной безопасности России!» - поблагодарил Олег Мельниченко.

