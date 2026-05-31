1 июня пензенцам пригодятся зонты и плотная одежда

В понедельник, 1 июня, в Пензенской области ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Прогноз подготовили в Приволжском УГМС.

Из-за неблагоприятных метеоусловий в регионе установлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

В течение дня будет дуть неустойчивый слабый ветер. К вечеру он потянется с северо-запада и окрепнет до 7...12 м/с.

В ночь на 1-е число прогнозируется +4...+9 градусов, днем столбики уличных термометров покажут +13...+18.

К следующей ночи похолодает снова до +4...+9. Вероятность дождей и грозы сохранится.

В народном календаре 1 июня - Иван Долгий. В старину бытовала примета: если в этот день идет дождь, то весь месяц будет сухим, а урожай - богатым.

