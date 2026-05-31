В областной детской больнице обновили инфузионную станцию

В реанимационном отделении Пензенской областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова ввели в эксплуатацию автоматизированную инфузионную станцию управления.

Высокотехнологичный аппарат стоит более 2 млн рублей, уточнили в областном минздраве. Несколько шприцевых насосов (перфузоров) и инфузоматов собраны на единой стойке и в синхронном режиме подают препараты и питательные растворы.

«Оборудование позволяет вводить лекарства со строго заданной скоростью и дозировкой, что невозможно обеспечить при ручном режиме работы», - пояснил главврач медучреждения Максим Баженов.

В реанимационном отделении пациенты зачастую пребывают в критическом состоянии, им жизненно необходима такая точность.

Функционал станции позволяет свести к нулю риск ошибок из-за человеческого фактора, благодаря чему уменьшается угроза осложнений.