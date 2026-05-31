В областной детской больнице обновили инфузионную станцию

Общество

В областной детской больнице обновили инфузионную станцию
Печать
Max

В реанимационном отделении Пензенской областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова ввели в эксплуатацию автоматизированную инфузионную станцию управления.

Высокотехнологичный аппарат стоит более 2 млн рублей, уточнили в областном минздраве. Несколько шприцевых насосов (перфузоров) и инфузоматов собраны на единой стойке и в синхронном режиме подают препараты и питательные растворы.

«Оборудование позволяет вводить лекарства со строго заданной скоростью и дозировкой, что невозможно обеспечить при ручном режиме работы», - пояснил главврач медучреждения Максим Баженов.

В реанимационном отделении пациенты зачастую пребывают в критическом состоянии, им жизненно необходима такая точность.

Функционал станции позволяет свести к нулю риск ошибок из-за человеческого фактора, благодаря чему уменьшается угроза осложнений.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
больница ребенок оборудование
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!