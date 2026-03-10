У подземного перехода на проспекте Победы появится навес

У подземного перехода на проспекте Победы появится навес
Принципиальная реконструкция подземного пешеходного перехода у завода «Электроприбор» на проспекте Победы не планируется. Об этом сообщил замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов во вторник, 10 марта, отвечая в прямом эфире во «ВКонтакте» на вопрос о предполагаемом внешнем виде объекта.

«Изменится? Как сказать... Обычный косметический ремонт, ничего сверхъестественного нет. Единственное, что новое появляется, - навес, который должен закрыть от попадания осадков», - рассказал чиновник.

Зимой подземный переход закрыли для пешеходов. О заключении контракта с ООО «Тандем» стало известно 8 января. Стоимость контракта составила 28 млн 256 тыс. 500 рублей.

Работы должны закончиться до 31 июля 2026 года.

В администрации надеются, что финал наступит как можно скорее. «Действительно, все ждут уже давно, и мы тоже. Подрядчик уже найден, он приступил к ремонту, идут подготовительные работы», - отметил Усманов.

