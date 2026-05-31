В Пензенском районе появится фельдшерско-акушерский пункт

В селе Надеждино Пензенского района приступили к строительству модульного фельдшерско-акушерского пункта.

Потребность в медучреждении такого типа в населенном пункте, где живут около 470 человек, назрела уже давно.

«В новом ФАПе, соответствующем всем стандартам, жителям будут доступны не только консультации врача, но и прохождение диспансеризации, профосмотров и вакцинация - все это в современных и комфортных условиях», - отметил главврач Пензенской районной больницы имени К. А. Карагизова Илья Панюхин.

По планам, в области должны появиться 11 модульных сооружений, из них 9 - это ФАПы.

Ранее стало известно о начале работ в селе Березовка. Там строят амбулаторию, которая станет обслуживать не только 2 900 местных жителей, но и пациентов из ближайших сел, поселков и деревень.

