Для пострадавших в ЧС установили еще одну льготу

Пострадавшие в чрезвычайных ситуациях работники смогут взять дополнительный оплачиваемый выходной и (или) отпуск до 5 дней без сохранения заработной платы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Масштаб ЧС (федеральный, региональный и т. д.) значения не имеет. Корректировка внесена в Трудовой кодекс без оговорок в этой части. Регламент разработан в МЧС России и утвержден правительством.

Поддержка оказывается по заявлению - его нужно подать работодателю. Оплачиваемый отдых предоставят в течение 10 дней после того, отпуск без сохранения зарплаты - в течение 20 дней.

Принципиальное условие - факт проживания доме, попавшем в зону ЧС, и доказанные нарушения условий жизнедеятельности и утрата имущества первой необходимости.

Новая мера поддержки станет действовать с 1 сентября.

Ранее в областном министерстве ЖКХ и ГЗН рассказали о выплатах пострадавшим в ЧС. При введении режима на определенной территории ее жителям выплачивается по 10 000 рублей, в случае частичной утраты имущества первой необходимости - 50 000, при полной утрате - 100 000.