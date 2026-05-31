Отключения света в Пензе 1 июня: список адресов

В понедельник, 1 июня, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Заре, на Маяке и Пензе-III, на Шуисте, в Ахунах, Терновке, а также на улице Кижеватова.

С 8:30 до 10:00 без света останутся:

- 2-й Счастливый Порядок 6, 8;

- ул. Барышникова, 3, 4, 5, 7, 9, 10;

- ул. Вигеля, 4, 6, уч. 7, 8, з/у 13;

- ул. Застрожного, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 18;

- ул. Киселевой, 1, 16;

- ул. Новоселов, уч.: 14, 583, 561, 593,14, б/н;

- ул. Райская, 45, 47, 49;

- СНТ «Заря», уч.: 15, 58, 94, 95, 227, 258, 273, 307, 345, 476, б/н;

- ул. Счастливая, 44, уч. 50;

- 2-й Счастливый пр-д, 2, 14;

- ул. Усадебная, 25, 29, 37;

- ул. Юбилейная, уч.: 3, 4, 6, 14, 15-16, 27, 36, 38, 41, 44, 57, 59, 220, 223, 228, 250, 253, 260, 263.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Баженова, 81-97 (нечетные), 90, 91, 93, 95, 97, 102-120 (четные), 121, 121а, 121Б;

- ул. Достоевского, 86, 88, 96, 98;

- ул. Крымская, 99-105 (нечетные), 109-127 (нечетные), 131, 133, 135, 136, 137, 137а, 137Б, 139;

- 1-й Крымский пр-д, 13, 15, 21, кад. 1621;

- 2-й Литературный пр-д, 3, 9, 11;

- 1-й Городищенский пр-д, 1, 3, 4, 5, 7, 8; 2-й Городищенский пр-д, 1, 2, 4-12; 3-й Городищенский пр-д, 1, 3-6, 8;

- Горочный пр-д, 3-6, 8, 8а, 9, 10, 12, 13;

- ул. Ерик, 1, 3, 5, 13, 15, 17;

- ул. Злобина, 2, 10, 20/2, 22/2, 24, 24/1, 26, 28, 28а, 28Б, 30, 30а, 32-38 (четные), 51а;

- ул. Инициативная, 12-18 (четные), 19-25, 27-35, 39, 39/38;

- ул. Касаткина, 10;

- ул. Транспортная, 2, 6-12 (четные), 20-24 (четные), 28-36(четные), 42-60 (четные);

- Транспортный пр-д, 3, 6, 11;

- Транспортный пер., 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16-20.

С 9:00 до 12:00:

- Кижеватова, 1, 3, 5, 9, 11;

- ул. Активная, 1, 3а, 4, 6-25, 27-28, 30-38, 40-43;

- ул. Активная/Проходная, 10/28;

- 1-й пр-д Димитрова, 1/21, 3, 4, 6-31, 33, 35, 37;

- ул. Димитрова, 3-28, 30, 32;

- ул. Долгорукова, 18а;

- ул. Долгорукова/Димитрова, 25/2а;

- 4-й Колхозный пр-д, 1, 2;

- ул. Ломоносова, 11-21 (нечетные), 22-42;

- 2-й пр-д Ломоносова, 3, 4, 8, 10, 14;

- ул. Матросова, 2-19, 21, 27, 30, 32;

- пр-д Матросова 1-6; 1-й пр-д Матросова, 1-6, 8, 10-22, 24, 26; 2-й пр-д Матросова, 2/39, 3-22; 3-й пр-д Матросова, 2, 2а, 21; Новый пр-д Матросова, 8;

- ул. Проходная, 19, 19/1, 19а;

- пр-д Узенький, 4;

- ул. Чаадаева, 35а, 39а, 41а, 51а, 51Б, 51в, 51г, 53а.

С 9:00 до 16:00:

- ул. Лодочная, 3а, 3Б, 5-19;

- Лодочный пр-д, 1-9;

- СНТ «Дубрава», уч. 617.

С 10:30 до 12:00:

- ул. Книгина, 47;

- ул. Надежды, 4, уч. 5, 13, 26, 28, 41, 50, 53;

- ул. Хрустальная, 28, 30, 41;

- ул. Юбилейная, уч.: 389, 396, 399, 400, 403, 406, 416, 420, 424, 427, 434, 439, 444, 459, 460, 464, 475, 482, 486, 494, 498, 500, 501, 511, 522, з/у 488;

- ул. Янтарная, 9,23.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Бакинская, 1- 41, 43;

- ул. Заливная, 1-14, 16, 18, 20, 22;

- ул. Заовражная, 1-41;

- ул. Краснодарская, 1-34, 36, 38-56(четные);

- ул. Красноярская, 48а, 48Б, 66Б;

- ул. Мурманская, 1-19, 21-29 (нечетные);

- ул. Полтавская, 43-53 (нечетные), 54-64, 66, 68, 70;

- ул. Ростовская, 96-120 (четные), 121-139, 141-155, 157-187(нечетные).

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.