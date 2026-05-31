Ветеранам боевых действий добавят преимуществ

С ветеранов боевых действий с установленной инвалидностью хотят снять ограничение по дате обращения в Соцфонд касательно набора социальных услуг (НСУ). Соответствующий законопроект депутаты одобрили в первом чтении, уточняет «Парламентская газета».

По действующим нормам ветеранам полагаются денежные выплаты (ЕДВ). Их перечисляют целиком, ничего не вычитая на социальные услуги (их в зоне конфликта нет). Но после демобилизации, особенно когда есть инвалидность, возникают проблемы.

Закон разрешает поменять материальную помощь на услуги в натуральной форме - в виде лекарств и путевок в санаторий. Так действительно получается сэкономить на лечении и реабилитации.

Для этого нужно подать заявление - до 1 октября. А в предпочитаемом виде услуги будут оказаны только с 1 января следующего года.

Таким образом, ветераны с инвалидностью вынуждены ждать выдачи полагающихся им медикаментов и путевок, которые нужны как можно скорее. Поэтому им разрешат обратиться в Соцфонд 1 раз без соблюдения общеустановленного срока. В этом случае измененный НСУ станет доступен с 1-го числа следующего месяца.

В законопроекте оговорено, что корректировки распространяются не только на участников СВО, но и на ушедших в отставку или пребывающих в запасе.