В парке Белинского начался новый этап благоустройства

Благоустройство в парке Белинского вышло на новый этап.

Одна из главных задач - реконструкция входной группы парка со стороны улицы Лермонтова. Здесь появятся новые двустворчатые ворота, вывеска «ПАРК БЕЛИНСКОГО» из отдельных букв, медальон с рельефным профилем В. Г. Белинского и датами 1811 и 1911, отлитыми из бронзы.

Параллельно рабочие будут заниматься детской площадкой в районе ПГУ, монтировать уличное освещение, а также продолжат обустраивать пешеходные зоны.

В частности, Пионерская и Молодежная аллеи уже полностью готовы, около аттракционов «Кенгуру» и «Ермак» уложена плитка. Новое покрытие на аллее Белинского у парка динозавров появится в ближайшее время.

В планах, кроме того, установка малых архитектурных форм, создание цветников и клумб.

Контракт с подрядчиком заключили 24 февраля этого года. Cтоимость работ составляет 84 млн 43 тыс. 765 рублей. Все должно быть закончено к 31 августа.

Благоустройство парка Белинского разбито на этапы и ведется на протяжении нескольких лет. В 2025-м и 2024-м завершить их в срок не удавалось.