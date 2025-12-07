Криминал

Житель Пензы создал экстремистскую организацию

Полицейские раскрыли экстремистскую организацию, которая действовала на территории Пензы и области. Розыск провели по оперативной информации.

Задержан 35-летний пензенец, подозреваемый в организации группы. Установлено, что он создал и администрировал сообщество в мессенджере, где распространялись противозаконные материалы.

Мужчина уже признал свою вину и раскаялся, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Открыто уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет.

В конце ноября 38-летний житель области стал обвиняемым по делу о финансировании экстремистов.

