В Пензенской области зарегистрировали 20 случаев гриппа

В Пензенской области на минувшей неделе, с 1 по 7 декабря, выявили 20 случаев гриппа А (Н3N2). Заболевшие - жители Пензы, Кузнецка, Пензенского, Шемышейского и Камешкирского районов, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего за прошедшую неделю в Пензенской области зарегистрировали 2 139 случаев ОРВИ и гриппа. Это на 33,2% больше, чем за предыдущий период: 1 647 и 3 заразившихся соответственно.

Чуть больше трети пациентов (27,4%), обратившихся к врачам с признаками респираторной инфекции, - это дети.

В Пензе выявили 1 029 случаев ОРВИ, рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составил 52,7%.

«Соблюдайте масочный режим, особенно в общественных местах. Тщательно мойте руки с мылом после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи. При отсутствии доступа к воде и мылу используйте дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе», - напомнили специалисты о мерах профилактики.

