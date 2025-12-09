Общество

Пензенцев проконсультируют по качеству и выбору детских подарков

Печать
Telegram

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области в понедельник, 8 декабря, запустило горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и новогодних подарков.

Специалисты ведомства проконсультируют жителей региона с 10:00 до 17:00 по номеру (8412) 66-09-48. В пятницу звонки принимаются с 10:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45).

Пензенцы смогут узнать о качестве и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, детского питания, а также о действующих нормативных гигиенических требованиях к этой продукции.

Горячая линия будет работать до 19 декабря.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора посоветовали родителям выбирать те сладкие подарки, в составе которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гидратированных жиров и масел.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети