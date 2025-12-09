Пензенцев проконсультируют по качеству и выбору детских подарков

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области в понедельник, 8 декабря, запустило горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и новогодних подарков.
Специалисты ведомства проконсультируют жителей региона с 10:00 до 17:00 по номеру (8412) 66-09-48. В пятницу звонки принимаются с 10:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45).
Пензенцы смогут узнать о качестве и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, детского питания, а также о действующих нормативных гигиенических требованиях к этой продукции.
Горячая линия будет работать до 19 декабря.
Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора посоветовали родителям выбирать те сладкие подарки, в составе которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гидратированных жиров и масел.
