Назван единственный способ разгрузки организма перед праздниками

11.12.2025 | 08:44

Перед новогодними каникулами многие пытаются разгрузить организм, почистить печень, садятся на строгие диеты и принимают БАДы. Однако, по мнению гастроэнтеролога Елены Морошкиной, в этом нет смысла.

Реальная нагрузка на печень в период праздников связана не с накопленными токсинами, а конкретными факторами: употреблением алкоголя, обилием жирной, жареной и сладкой пищи, резкими перепадами режима питания.

«С клинической точки зрения единственной формой «разгрузки» печени можно считать временный отказ от алкоголя. Исследования показывают, что уже через 2-4 недели без алкоголя может уменьшаться воспаление в печени и снижаться жировая инфильтрация. Это не «чистка», а физиологическое восстановление, которое происходит автоматически, если исключить воздействие токсина», - рассказала врач в беседе с изданием «Газета.ru».

По ее словам, лучшая поддержка печени перед новогодним застольем - снижение воздействия вредных факторов. Рекомендуется сократить или вовсе исключить алкоголь за 1-2 недели до праздников, отказаться от строгих диет, регулярно питаться без переедания, сохранять умеренную физическую нагрузку, не принимать лекарства без необходимости.

Специалист отметила: не нужно пить и так называемые гепатопротекторы. Эти препараты не используются для профилактики алкогольного или пищевого повреждения печени, не готовят этот орган к нагрузке, не нейтрализуют вред спиртного.

«Современная медицина не признает необходимость «отдыха» или «чистки» печени с помощью специальных программ, диет или добавок. Единственный действительно эффективный и научно обоснованный способ сохранить здоровье печени - это умеренность, снижение воздействия токсинов и внимательное отношение к своему образу жизни. Печень не нужно очищать. Ее нужно беречь», - подытожила гастроэнтеролог.