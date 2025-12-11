Общество

Назван единственный способ разгрузки организма перед праздниками

Печать
Telegram

Перед новогодними каникулами многие пытаются разгрузить организм, почистить печень, садятся на строгие диеты и принимают БАДы. Однако, по мнению гастроэнтеролога Елены Морошкиной, в этом нет смысла.

Реальная нагрузка на печень в период праздников связана не с накопленными токсинами, а конкретными факторами: употреблением алкоголя, обилием жирной, жареной и сладкой пищи, резкими перепадами режима питания.

«С клинической точки зрения единственной формой «разгрузки» печени можно считать временный отказ от алкоголя. Исследования показывают, что уже через 2-4 недели без алкоголя может уменьшаться воспаление в печени и снижаться жировая инфильтрация. Это не «чистка», а физиологическое восстановление, которое происходит автоматически, если исключить воздействие токсина», - рассказала врач в беседе с изданием «Газета.ru».

По ее словам, лучшая поддержка печени перед новогодним застольем - снижение воздействия вредных факторов. Рекомендуется сократить или вовсе исключить алкоголь за 1-2 недели до праздников, отказаться от строгих диет, регулярно питаться без переедания, сохранять умеренную физическую нагрузку, не принимать лекарства без необходимости.

Специалист отметила: не нужно пить и так называемые гепатопротекторы. Эти препараты не используются для профилактики алкогольного или пищевого повреждения печени, не готовят этот орган к нагрузке, не нейтрализуют вред спиртного.

«Современная медицина не признает необходимость «отдыха» или «чистки» печени с помощью специальных программ, диет или добавок. Единственный действительно эффективный и научно обоснованный способ сохранить здоровье печени - это умеренность, снижение воздействия токсинов и внимательное отношение к своему образу жизни. Печень не нужно очищать. Ее нужно беречь», - подытожила гастроэнтеролог.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети