Общество

13 декабря в центре Пензы соберутся более 100 Дедов Морозов

В субботу, 13 декабря, в Пензе стартует новогодняя кампания. Она начнется с традиционного шествия Дедов Морозов - их будет более 100.

Волшебники соберутся на Фонтанной площади в 15:00 и проследуют к площади Ленина. Им составят компанию внучки-Снегурочки.

На площади Ленина торжественно откроют дом Деда Мороза и зажгут главную городскую елку. Затем состоится символическая передача огней Дедам Морозам из районов Пензенской области.

На этой неделе все учреждения культуры, образования, спорта и соцзащиты, предприятия промышленности, торговли и сферы услуг должны закончить украшать фасады и входные группы, включить иллюминацию.

В разных уголках Пензы - в общественных пространствах, возле крупных торговых центров, на придомовых территориях - устанавливают елки.

«На Фонтанной площади появилась фигура «Олени с санями», в сквере Белинского - светодиодные елочки. Сквер «Копилка пословиц» украсит световой шар с красным бантом, сквер Славы - рождественская арка», - перечислили в мэрии.

