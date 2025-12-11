В Пензе 12 декабря отключат свет в 4 микрорайонах

В пятницу, 12 декабря, в части домов Пензы отключат электричество. В список, опубликованный ресурсниками, вошли адреса на Бугровке, в Заводском районе, на Маяке и в Междуречье.
С 8:30 до 12:00:
- ул. Большая Бугровка, 49Б, 65Б; ул. Брянская, 21; пр-д Будашкина, 1-16, 18, 20, 24, 26; ул. Гастелло, 20-28 (четные), 29-57, 59, 59а, 61, 63-69; пр-д Маресьева, 20-26 (четные); ул. Маресьева, 34-57, 59-83, 85, 87; ул. Островского, 4 (гараж) - 115 (гараж); ул. Средняя, 89-97 (нечетные), 103-111 (нечетные); ул. Сурикова, 2, 4-29, 31, 32, 35, 37, стр. 38, 39, 41, 43, 45, 47, стр. 53, 55; пр-д Челюскина, 5, 7; ул. Челюскина, 1-7, 9-18, 18а, 20, 21, 24, 31, 33, 35, 37, 37а, стр. 39.
С 8:30 до 16:00:
- ул. Воровского, 20; ул. Воровского/Леонова, 24/8; ул. Фрунзе, 15;
- ул. Автономная, 2-10 (четные), 18, 20; 1-й Автономный пр-д, 2, 3; Автономный пер., 1, 2, 5, 5Б; ул. Измайлова, 6-22 (четные); ул. Первомайская, 8, 12, 14; ул. Тарханова, 11, 12, 13, 15; ул. Фабричная, 2, 4, 6, 10, 11, 14.
С 13:00 до 15:00:
- ул. Боровиковского, 76, 78, 80-84, 86, 88, 89, 90-94; ул. Крамского, 68, 70, 72, 74-81, 83-103 (нечетные); пр-д Крамского, 20-39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50; ул. Полтавская, 3-42, 44, 46, 48, 50, 52; 1-й Полтавский пр-д, 1-17, 19, 21; пр-д Тропинина, 2Б, 3-18.
Отключения связаны с плановыми работами на сетях.
Новости по теме
- Горводоканал организовал подвоз технической воды на ГПЗ
- Стало известно, где в Пензе отключат свет 11 декабря
- 10 декабря отключат электричество в 3 микрорайонах Пензы
- Мэрия Пензы напомнила об отключении холодной воды на сутки
- Отключения света 9 декабря: список адресов
- 8 декабря отключат электричество в 2 микрорайонах Пензы
- Дома на ГПЗ и в Маньчжурии на сутки останутся без холодной воды
- 5 декабря отключат электричество в 3 микрорайонах Пензы
- Стало известно, где отключат свет в Пензе 4 декабря
- В части Терновки отключили воду из-за аварии
Последние новости
- Перевозка елки на машине: что грозит за нарушение правил
- Компания «ТНС энерго Пенза» запустила улучшенные онлайн-сервисы
- Перевозчик заплатит за непроведение медосмотров водителя автобуса
- В Сосновоборске открыли три мемориальные доски погибшим на СВО
- Назван единственный способ разгрузки организма перед праздниками
- Пензенскую организацию оштрафовали за подарки должностным лицам
- Россиян могут перевести на шестичасовой рабочий день
- В Пензенской области 11 декабря снова пойдет снег
- За год выросла площадь жилья, приходящаяся на одного пензенца
- Горводоканал организовал подвоз технической воды на ГПЗ
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!