В Пензе 12 декабря отключат свет в 4 микрорайонах

11.12.2025 | 09:10

В пятницу, 12 декабря, в части домов Пензы отключат электричество. В список, опубликованный ресурсниками, вошли адреса на Бугровке, в Заводском районе, на Маяке и в Междуречье.

С 8:30 до 12:00:

- ул. Большая Бугровка, 49Б, 65Б; ул. Брянская, 21; пр-д Будашкина, 1-16, 18, 20, 24, 26; ул. Гастелло, 20-28 (четные), 29-57, 59, 59а, 61, 63-69; пр-д Маресьева, 20-26 (четные); ул. Маресьева, 34-57, 59-83, 85, 87; ул. Островского, 4 (гараж) - 115 (гараж); ул. Средняя, 89-97 (нечетные), 103-111 (нечетные); ул. Сурикова, 2, 4-29, 31, 32, 35, 37, стр. 38, 39, 41, 43, 45, 47, стр. 53, 55; пр-д Челюскина, 5, 7; ул. Челюскина, 1-7, 9-18, 18а, 20, 21, 24, 31, 33, 35, 37, 37а, стр. 39.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Воровского, 20; ул. Воровского/Леонова, 24/8; ул. Фрунзе, 15;

- ул. Автономная, 2-10 (четные), 18, 20; 1-й Автономный пр-д, 2, 3; Автономный пер., 1, 2, 5, 5Б; ул. Измайлова, 6-22 (четные); ул. Первомайская, 8, 12, 14; ул. Тарханова, 11, 12, 13, 15; ул. Фабричная, 2, 4, 6, 10, 11, 14.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Боровиковского, 76, 78, 80-84, 86, 88, 89, 90-94; ул. Крамского, 68, 70, 72, 74-81, 83-103 (нечетные); пр-д Крамского, 20-39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50; ул. Полтавская, 3-42, 44, 46, 48, 50, 52; 1-й Полтавский пр-д, 1-17, 19, 21; пр-д Тропинина, 2Б, 3-18.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.