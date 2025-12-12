Общество

В Пензенской области не хватает хирургов и эндокринологов

В Пензенской области за 4 года удалось сократить дефицит медицинского персонала более чем в 2 раза, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Когда мы начинали в 2021 году заниматься дефицитом, он составлял 830 специалистов. Сейчас, на конец 2025 года, - 314 человек», - пояснил глава региона на прямой линии в четверг, 11 декабря.

По его словам, наиболее востребованы в области педиатры, терапевты, анестезиологи, хирурги и эндокринологи.

Глава региона предположил, что в скором времени проблема решится окончательно, в том числе за счет введенных мер: в стране все бюджетные места в ординатуре медвузов переводят в целевые. Выпускники должны будут обязательно отработать несколько лет в учреждениях здравоохранения.

Медперсонала со средним образованием в Пензенской области тоже не хватает.

«Главная проблема, которую нам надо решать, - это фельдшеры для ФАП, которых очень много открылось за последние 4 года», - отметил губернатор.

Привлечь людей на работу поможет выплата подъемных. Их размер для фельдшеров составляет от 500 000 до 700 000 рублей, а для врачей, устроившихся в участковые больницы, - 200 000 рублей.

