Многодетных матерей избавят от ограничений при расчете стажа

В Минтруде подготовили проект постановления Правительства РФ об отмене 6-летнего ограничения на зачисление периода ухода за детьми при расчете страхового стажа. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.
По действующим нормам в зачет идут по 1,5 года ухода за каждым ребенком, но суммарно можно набрать максимум 6 лет, то есть не больше чем за 4 детей. За 5-го и последующих пенсионные коэффициенты не начисляются.
Закон, ликвидирующий этот правовой пробел, был подписан Президентом РФ в ноябре 2025 года. Согласно корректировкам, в трудовой стаж станут засчитывать все периоды декретных отпусков вне зависимости от количества детей в семье.
В подготовленном Минтрудом документе пункт о 6-летнем ограничении исключен. Таким образом, многодетным матерям, имеющим право досрочно выйти на пенсию, станет проще накопить необходимые 30 ИПК.
Постановление вступит в силу 1 января 2026 года.
Новости по теме
- В Пензе выплату на оплату проезда получают 3,3 тыс. детей участников СВО
- Оформить горячее питание для детей бойцов СВО можно на «Госуслугах»
- Бойцы «Тигра» будут бесплатно посещать спортивные учреждения
- На вопросы пензенских инвалидов ответят на горячей линии
- Рассмотрение обращений участников СВО хотят ускорить
- Россиянам предложили выдавать именные лекарственные сертификаты
- Для участников СВО предусмотрели новую льготу
- Компенсацию за оплату детского сада собрались увеличить
- В Пензенской области 112 пар расписались в зеркальную дату
- Многодетным отцам предлагают разрешить досрочный выход на пенсию
Последние новости
- 13 декабря в центре Пензы соберутся более 100 Дедов Морозов
- В России хотят запретить изымать землю у многодетных семей
- Банк «Кузнецкий» расширил возможности мобильного приложения
- На М-5 в Нижнеломовском районе ограничили движение из-за ДТП
- На расчистку Пензы от снега выехало 120 спецмашин
- В Пензе в детскую поликлинику приняли нового гастроэнтеролога
- Пензенские полицейские выдворили из страны мигранта, отсидевшего 8 лет
- Мошенники придумали новую схему с медалями и выплатами
- Названы самые популярные и редкие имена для новорожденных
- Стало известно, где в Пензе отключат свет 11 декабря
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!