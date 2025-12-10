Многодетных матерей избавят от ограничений при расчете стажа

10.12.2025 | 14:05

В Минтруде подготовили проект постановления Правительства РФ об отмене 6-летнего ограничения на зачисление периода ухода за детьми при расчете страхового стажа. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

По действующим нормам в зачет идут по 1,5 года ухода за каждым ребенком, но суммарно можно набрать максимум 6 лет, то есть не больше чем за 4 детей. За 5-го и последующих пенсионные коэффициенты не начисляются.

Закон, ликвидирующий этот правовой пробел, был подписан Президентом РФ в ноябре 2025 года. Согласно корректировкам, в трудовой стаж станут засчитывать все периоды декретных отпусков вне зависимости от количества детей в семье.

В подготовленном Минтрудом документе пункт о 6-летнем ограничении исключен. Таким образом, многодетным матерям, имеющим право досрочно выйти на пенсию, станет проще накопить необходимые 30 ИПК.

Постановление вступит в силу 1 января 2026 года.