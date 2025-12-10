Общество

Многодетных матерей избавят от ограничений при расчете стажа

Печать
Telegram

В Минтруде подготовили проект постановления Правительства РФ об отмене 6-летнего ограничения на зачисление периода ухода за детьми при расчете страхового стажа. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

По действующим нормам в зачет идут по 1,5 года ухода за каждым ребенком, но суммарно можно набрать максимум 6 лет, то есть не больше чем за 4 детей. За 5-го и последующих пенсионные коэффициенты не начисляются.

Закон, ликвидирующий этот правовой пробел, был подписан Президентом РФ в ноябре 2025 года. Согласно корректировкам, в трудовой стаж станут засчитывать все периоды декретных отпусков вне зависимости от количества детей в семье.

В подготовленном Минтрудом документе пункт о 6-летнем ограничении исключен. Таким образом, многодетным матерям, имеющим право досрочно выйти на пенсию, станет проще накопить необходимые 30 ИПК.

Постановление вступит в силу 1 января 2026 года.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети