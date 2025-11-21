Общество

Рассмотрение обращений участников СВО хотят ускорить

В четверг, 20 ноября, в Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается сократить срок рассмотрения обращений участников СВО. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Речь идет об обращениях, касающихся назначения и реализации соцподдержки, медицинского, пенсионного и страхового обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства. На их рассмотрение хотят отвести не более 14 дней.

«Сохраняется возможность однократного продления не более чем на 14 дней в предусмотренных законом случаях», - отмечается в пояснительной записке.

Сейчас на процесс отводится 30 дней.

«Действующий срок формировался в период ограниченного развития электронного документооборота. В настоящее время функционируют личные кабинеты, межведомственное электронное взаимодействие, усиленная квалифицированная электронная подпись; проверка статуса и запрос сведений выполняются в сжатые сроки», - говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов законопроекта, срок в 14 дней соответствует фактическим возможностям органов власти, а также отвечает стандартам современного административного процесса.

В случае принятия документ вступит в силу в день его официального опубликования.

