В России хотят запретить изымать землю у многодетных семей

10.12.2025 | 14:46

В среду, 10 декабря, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о запрете взыскивать землю у многодетных семей за долги. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Речь идет об участках, которые региональные или федеральные власти предоставили гражданам, имеющим 3 и более детей, в качестве меры поддержки.

Землю, оформленную в ипотеку, смогут забрать в счет погашения долгов.

Также авторы инициативы предложили запретить изымать за долги автомобиль, если он у многодетной семьи единственный.

«Реализация проектируемых норм позволит сохранить необходимые материальные условия жизни и повысить уровень социально-правовой поддержки многодетных семей», - отмечается в пояснительной записке.

Сейчас граждане, бесплатно получившие участки, могут лишиться их из-за долгов. То есть предоставленная государством помощь оказывается под угрозой.