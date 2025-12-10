В России хотят запретить изымать землю у многодетных семей

В среду, 10 декабря, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о запрете взыскивать землю у многодетных семей за долги. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Речь идет об участках, которые региональные или федеральные власти предоставили гражданам, имеющим 3 и более детей, в качестве меры поддержки.
Землю, оформленную в ипотеку, смогут забрать в счет погашения долгов.
Также авторы инициативы предложили запретить изымать за долги автомобиль, если он у многодетной семьи единственный.
«Реализация проектируемых норм позволит сохранить необходимые материальные условия жизни и повысить уровень социально-правовой поддержки многодетных семей», - отмечается в пояснительной записке.
Сейчас граждане, бесплатно получившие участки, могут лишиться их из-за долгов. То есть предоставленная государством помощь оказывается под угрозой.
