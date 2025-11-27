Стало известно, почему сложно расчистить Суру

27.11.2025 | 15:39

В Пензе непросто провести расчистку и углубление дна Суры из-за множества охранных зон, которые имеют трубопроводы, кабели, мосты на реке, рассказал замминистра лесного, охотничьего хозяйства региона Радий Зябиров.

Министерству предстоит собрать всю информацию по этим зонам. Планируется, что техзадание подготовят в следующем году.

«И в 2027-м, если все нормально по техзаданию, надо будет искать проектную организацию, для того чтобы сделать проект», - сообщил Зябиров в прямом эфире во «ВКонтакте» в четверг, 27 ноября.

Из-за множества охранных зон расчистка Суры может получиться, по его словам, «гребенчатой». «А нам нельзя этого допускать, поэтому нужно будет отрабатывать», - резюмировал чиновник.

Сейчас специалисты готовят проектно-сметную документацию на расчистку реки Ломовки в Нижнеломовском районе. Ожидается, что деньги на работы выделят из федерального бюджета в 2026-2027 годах.

Расчистка ждет и реку Пензу. Проектную документацию предполагают сделать в 2026-м.

«Это район Мичуринского сельсовета. Потому что обследования проходили по другим местам - там более или менее чисто, нормально. Там песчаное дно, ила мало. Основное, вот, Мичуринский сельсовет», - пояснил Радий Зябиров.

Всего с 2007 по 2025 годы в Пензенской области расчистили 26 рек. Общая протяженность водных объектов, где провели работы, - 96 км.

«Предотвращен ущерб вероятного вреда - это 1,4 млрд рублей», - отметил Зябиров.