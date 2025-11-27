Общество

Стало известно, почему сложно расчистить Суру

Печать
Telegram

В Пензе непросто провести расчистку и углубление дна Суры из-за множества охранных зон, которые имеют трубопроводы, кабели, мосты на реке, рассказал замминистра лесного, охотничьего хозяйства региона Радий Зябиров.

Министерству предстоит собрать всю информацию по этим зонам. Планируется, что техзадание подготовят в следующем году.

«И в 2027-м, если все нормально по техзаданию, надо будет искать проектную организацию, для того чтобы сделать проект», - сообщил Зябиров в прямом эфире во «ВКонтакте» в четверг, 27 ноября.

Из-за множества охранных зон расчистка Суры может получиться, по его словам, «гребенчатой». «А нам нельзя этого допускать, поэтому нужно будет отрабатывать», - резюмировал чиновник.

Сейчас специалисты готовят проектно-сметную документацию на расчистку реки Ломовки в Нижнеломовском районе. Ожидается, что деньги на работы выделят из федерального бюджета в 2026-2027 годах.

Расчистка ждет и реку Пензу. Проектную документацию предполагают сделать в 2026-м.

«Это район Мичуринского сельсовета. Потому что обследования проходили по другим местам - там более или менее чисто, нормально. Там песчаное дно, ила мало. Основное, вот, Мичуринский сельсовет», - пояснил Радий Зябиров.

Всего с 2007 по 2025 годы в Пензенской области расчистили 26 рек. Общая протяженность водных объектов, где провели работы, - 96 км.

«Предотвращен ущерб вероятного вреда - это 1,4 млрд рублей», - отметил Зябиров.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети