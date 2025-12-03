История Пензы: Памятник Белинскому скрыт от глаз горожан

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.
В Пензе особенно сильно почитают двух литераторов эпохи царской России - Лермонтова и Белинского. Последнему в городе установлено сразу три памятника, в том числе на улице Карла Маркса.
Монумент стоит напротив Литературного музея, где в XIX веке располагалась 1-я мужская гимназия, в которой и учился Виссарион Григорьевич. Если пристально вглядеться в его грустные глаза, то покажется, будто Белинский смотрит на здание и вспоминает свои школьные годы.
Памятник установили в 1981 году, к 170-летию со дня рождения легендарного литературного критика.
Автор скульптуры Николай Теплов постарался изобразить нашего земляка в повседневной, а не в праздничной одежде. Виссарион Григорьевич стоит в сюртуке и обыкновенной рубашке, скромно провожая прохожих своим «каменным» взглядом.
Этот бюст почему-то не пользуется особой популярностью у горожан - наверное, из-за того что стоит фактически во дворе жилого дома.
Новости по теме
- История Пензы: Некоторые дома на Кирова построены на бывшем кладбище
- История Пензы: Жизнь Федора Буслаева напоминала ад
- «Памятник картошке фри» исчез из российского города
- История Пензы: Улица Кирова была разделена на две части
- История Пензы: От монахинь сбежали крепостные крестьяне
- История Пензы: По вечерам в центре города раздавались матерные песни
- История Пензы: В центре города держали птицу и коров
- История Пензы: Кабинеты полицейских размещались над пивнушкой
- История Пензы: Страховщики отказались от «опасного» дома в центре города
- В Тамалинском районе проведут археологическую разведку
Последние новости
- История Пензы: Некоторые дома на Кирова построены на бывшем кладбище
- История Пензы: Жизнь Федора Буслаева напоминала ад
- История Пензы: Улица Кирова была разделена на две части
- История Пензы: От монахинь сбежали крепостные крестьяне
- История Пензы: По вечерам в центре города раздавались матерные песни
- История Пензы: В центре города держали птицу и коров
- История Пензы: Кабинеты полицейских размещались над пивнушкой
- История Пензы: Страховщики отказались от «опасного» дома в центре города
- История Пензы: Горожане пили коньяк, поставлявшийся императору
- История Пензы: Издательство газеты закрыли из-за критики властей
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!