История Пензы: Памятник Белинскому скрыт от глаз горожан

03.12.2025 | 07:32

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В Пензе особенно сильно почитают двух литераторов эпохи царской России - Лермонтова и Белинского. Последнему в городе установлено сразу три памятника, в том числе на улице Карла Маркса.

Монумент стоит напротив Литературного музея, где в XIX веке располагалась 1-я мужская гимназия, в которой и учился Виссарион Григорьевич. Если пристально вглядеться в его грустные глаза, то покажется, будто Белинский смотрит на здание и вспоминает свои школьные годы.

Памятник установили в 1981 году, к 170-летию со дня рождения легендарного литературного критика.

Автор скульптуры Николай Теплов постарался изобразить нашего земляка в повседневной, а не в праздничной одежде. Виссарион Григорьевич стоит в сюртуке и обыкновенной рубашке, скромно провожая прохожих своим «каменным» взглядом.

Этот бюст почему-то не пользуется особой популярностью у горожан - наверное, из-за того что стоит фактически во дворе жилого дома.