История

История Пензы: Памятник Белинскому скрыт от глаз горожан

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В Пензе особенно сильно почитают двух литераторов эпохи царской России - Лермонтова и Белинского. Последнему в городе установлено сразу три памятника, в том числе на улице Карла Маркса.

Монумент стоит напротив Литературного музея, где в XIX веке располагалась 1-я мужская гимназия, в которой и учился Виссарион Григорьевич. Если пристально вглядеться в его грустные глаза, то покажется, будто Белинский смотрит на здание и вспоминает свои школьные годы.

Памятник установили в 1981 году, к 170-летию со дня рождения легендарного литературного критика.

Автор скульптуры Николай Теплов постарался изобразить нашего земляка в повседневной, а не в праздничной одежде. Виссарион Григорьевич стоит в сюртуке и обыкновенной рубашке, скромно провожая прохожих своим «каменным» взглядом.

Этот бюст почему-то не пользуется особой популярностью у горожан - наверное, из-за того что стоит фактически во дворе жилого дома.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети