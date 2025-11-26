Перечислены частые ошибки при выборе букета на День матери

Флорист Наталья Колганова посоветовала не дарить на День матери яркие цветы. Хотя темно-бордовые розы, черные каллы, фиолетовые орхидеи смотрятся эффектно, они неуместны в качестве подарка.
«Ярко-красные цветы (особенно розы) также рекомендую дарить с осторожностью, это больше про страсть и романтику. Для Дня матери лучше подходят светлые и пастельные оттенки, отражающие чистоту и нежность материнских чувств: например, кремовый, персиковый или нежно-розовый», - пояснила эксперт в интервью изданию «Газета.ru».
К частым ошибками при выборе букета ко Дню матери флорист отнесла покупку букетов с сильным ароматом или пыльцой.
Так, на лилии, гиацинты, отдельные сорта хризантем реагируют даже люди без аллергии. Лучше приобрести розы, тюльпаны, диантусы.
Еще одна ошибка - купить букет из нестойких и капризных цветов.
«Например, гортензии, ирисы и полевые цветы особенно чувствительны к транспортировке и воздействию внешней среды. Лучше заранее уточнить у флориста, насколько долго простоит в вазе выбранный букет и есть ли особенности ухода за ним. И присмотритесь к цветам-долгожителям: хризантеме, эустоме, альстромерии и орхидее. При должном уходе они сохраняют свежесть до двух недель», - рассказала Колганова.
Громоздкие вау-букеты тоже притягивают некоторых покупателей. Хотя они и могут впечатлить женщину, но важно подумать о практичности. Возможно, для цветов не найдется вазы или места в интерьере. По словам эксперта, иногда больше радости приносит скромный и небольшой букет, нежели объемная композиция, которую некуда деть.
В России День матери будет отмечаться в воскресенье, 30 ноября.
