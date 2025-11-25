В кювете на крыше: на ул. Львовской перевернулась легковая машина

В Пензе на повороте на улице Львовскую (Кривозерье) перевернулся легковой автомобиль.
О ДТП стало известно утром во вторник, 25 ноября. Водитель не справился с управлением, машина оказалась на крыше в кювете.
Как сообщили в Сети очевидцы, есть пострадавшие. Их достали из машины спасатели.
Пока официальной информации о случившемся нет.
10 ноября в Кузнецке на улице Хвалынской опрокинулся ВАЗ-2114. В ДТП пострадали 2 человека.
Фото 2 - «Пенза Новости».
