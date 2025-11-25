Происшествия

В кювете на крыше: на ул. Львовской перевернулась легковая машина

Печать
Telegram

В Пензе на повороте на улице Львовскую (Кривозерье) перевернулся легковой автомобиль.

О ДТП стало известно утром во вторник, 25 ноября. Водитель не справился с управлением, машина оказалась на крыше в кювете.

Как сообщили в Сети очевидцы, есть пострадавшие. Их достали из машины спасатели.

В кювете на крыше: на ул. Львовской перевернулась легковая машина

Пока официальной информации о случившемся нет.

10 ноября в Кузнецке на улице Хвалынской опрокинулся ВАЗ-2114. В ДТП пострадали 2 человека.

Фото 2 - «Пенза Новости».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото 1 «Типичная Пенза»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети