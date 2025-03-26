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Общество

Названо средство, от которого с дачного участка сбегут вредители

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Эксперты назвали дачникам нехимическое средство спасения от вредителей. Это отвар из луковой шелухи. Он безвреден для самих культур, людей, а также полезных насекомых.

Луковая шелуха – давно известное «дедовское» средство. Его можно применять и для рассады, чтобы она легче переносила перепады температур при пересадке. Рекомендуется опрыскать растения отваром. Особенно это полезно для рассады перца, томатов, баклажанов, огурцов, цветов.

А еще использование отвара сделает плоды более сладкими - этому способствует содержащийся в шелухе рутин.

Для приготовления средства подойдет шелуха любого лука, но считается, что у желтого она полезнее. На 3 литра воды потребуется 4-5 горстей. Затем доводят до кипения, держат на огне 5 минут, остужают, процеживают и добавляют еще 4-5 литров воды. Если дачнику требуется более слабый раствор, то можно долить еще 3 литра воды.

Чтобы защитить капусту, огурцы и розы от тли, паутинного клеща и красноцветной блошки, нужно обрабатывать растения каждые 7-10 дней.

Эксперты советуют поливать отваром грунт возле культур - в этом случае корни будут защищены от нематод, личинок майского жука и проволочника.

Также средство подойдет для дезинфекции почвы перед посадкой и создания барьера против вредителей. Лунки следует полить отваром за 2-3 дня до работ.

Луковая шелуха подавляет развитие гнили разного вида. Поэтому обработка ею станет хорошей профилактической мерой.

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