ЖК «Арбери» меняет Арбеково: новоселье уже в 2026 году

Стильные клинкерные фасады жилого квартала «Арбери» уже стали узнаваемой частью панорамы Арбекова. Девелопер «АВТОР новой жизни» выходит на финальную стадию строительства первой очереди, демонстрируя высокие темпы работ. Вручение ключей будущим жителям запланировано уже на 2026-й, то есть на год раньше установленного срока.
Текущая готовность проекта превышает 90%. На территории квартала ведутся активные работы по благоустройству: укладывается тротуарная плитка, заасфальтирована наземная парковка, высажены деревья вдоль променада.
В «Арбери» между строениями расположатся не автомобили, а домик на дереве. Это будет не просто типовой игровой комплекс, а многофункциональная зона для детей с лазалками, гамаками, качелями и горкой.
Уже в следующем году в квартале на первых этажах откроются кафе и магазины.
Шанс заселиться в «Арбери» еще есть, но осталось всего 11% квартир семейного формата: от компактных двухкомнатных до просторных трехкомнатных. Нужно оставить заявку на сайте или позвонить по номеру +7 (8412) 509-810 - менеджер проконсультирует по оставшимся решениям.
Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «ИнвестСтрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
Реклама. Заказчик - ООО «Автор ПРО», ИНН 5837083604.
