18 ноября маленькие пензенцы могут позвонить Деду Морозу

Во вторник, 18 ноября, у пензенских детей по традиции появится возможность позвонить Деду Морозу и поздравить его с днем рождения. Прямую линию с новогодним волшебником организуют в областном драмтеатре.
Строго с 17:00 до 18:00 дети могут позвонить по телефону 56-30-77 (для иногородних код Пензы 841-2) и пожелать Деду Морозу всего хорошего, рассказать стихотворение или спеть песенку.
Звонки принимаются только от детей.
«Пожалуйста, не расстраивайтесь, если вдруг не удастся дозвониться. Желающих очень много, а телефон у дедушки один, поэтому номер часто бывает занят, ведь с каждым из малышей нужно обязательно поговорить хотя бы пару минут. Помните самое главное - Дед Мороз всех любит», - предупредили в драмтеатре.
18 ноября выбрали днем рождения Деда Мороза, потому что в это время на его родине, в Великом Устюге, зима вступает в свои права. В вотчине доброго волшебника тщательно готовятся к празднику. 18 ноября открывают специальный почтовый ящик, в который любой желающий может опустить поздравление для Деда Мороза. Им с удовольствием пользуются и местные дети, и приезжие туристы.
