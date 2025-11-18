Психолог: Дети сами должны узнать правду о Деде Морозе

Нужно позволить детям верить в Деда Мороза столько, сколько им необходимо. По мнению экспертов, вера в чудо станет для них способом справиться с тревогами и найти опору в мире. По мере взросления ребенок сам поймет, что зимнего волшебника не существует.
«У кого-то вера в чудеса проходит уже в 6–7 лет, у кого-то сохраняется до 10–11, а иногда и позже. И это не про инфантильность, а про естественный ход развития детской психики. Фантазия помогает справляться с трудностями, дает понимание, что все будет хорошо», - объяснила психолог Кира Гольдштейн в беседе с изданием «Газета.ru».
По ее словам, в «маленькой лжи» про Деда Мороза нет опасности. Это форма игры, которая нужна ребенку для развития воображения, эмоциональной устойчивости.
«Когда родители говорят ребенку, что Дед Мороз настоящий, они приглашают его в мир фантазии, где добро побеждает зло, а желания сбываются. Это не ложь, а совместное творчество, игра, в которой взрослые помогают ребенку верить в лучшее», - отметила специалист.
Обязательно наступает момент, когда ребенок начинает сомневаться. Тогда важно не продолжать поддерживать миф, а дать мягкое и правильное объяснение. Психолог посоветовала сказать ребенку, что теперь он повзрослел, понял, как все устроено, но чудо не исчезло, и он сам может подарить его младшим братьям или сестрам, например, надев костюм Деда Мороза.
«Это будет отличный переход от детской роли к взрослой, когда ребенок чувствует себя важным и добрым», - подчеркнула психолог.
По ее словам, вера в чудеса не исчезает вместе с детством, а просто меняет форму. Она связана со способностью видеть добро и верить в лучшее.
Во вторник, 18 ноября, отмечается день рождения Деда Мороза. Ранее сообщалось, что в Пензенской области в этот день дети могут позвонить зимнему волшебнику и поздравить его.
Новости по теме
- 18 ноября маленькие пензенцы могут позвонить Деду Морозу
- В Пензе определили дату старта новогодней кампании
- Россиян могут оштрафовать за развешанные гирлянды
- На шестерки для новогодних инсталляций потратят 644 тысячи
- Стала известна стоимость монтажа новой елки на площади Ленина
- С начала года инвалидам по зрению выдали 4 электронных помощника
- Стала известна стоимость новогодней елки для Соборной площади
- В Пензе готовы потратить 5 млн на переподключение иллюминации
- В Пензе отметил 99-летие участник Великой Отечественной войны
- Определена дата Губернаторской елки в Пензе
Последние новости
- Дифференцированные тарифы за свет: пензенцы получили первые квитанции
- ЖК «Арбери» меняет Арбеково: новоселье уже в 2026 году
- В России планируют создать единую службу защиты от агрессивных собак
- 18 ноября в Пензенской области будет тепло и ветрено
- В 2026 году в Пензе начнут разрабатывать новый генплан
- В перинатальном центре рождаются раньше срока более 60 детей в месяц
- 18 ноября маленькие пензенцы могут позвонить Деду Морозу
- Трех человек планируют удостоить звания почетного гражданина области
- 18 ноября отключат свет в Ахунах и 2 домах на улице Рахманинова
- Объяснен смысл единого дизайна остановок и контейнерных площадок
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!