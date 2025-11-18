Психолог: Дети сами должны узнать правду о Деде Морозе

18.11.2025 | 08:46

Нужно позволить детям верить в Деда Мороза столько, сколько им необходимо. По мнению экспертов, вера в чудо станет для них способом справиться с тревогами и найти опору в мире. По мере взросления ребенок сам поймет, что зимнего волшебника не существует.

«У кого-то вера в чудеса проходит уже в 6–7 лет, у кого-то сохраняется до 10–11, а иногда и позже. И это не про инфантильность, а про естественный ход развития детской психики. Фантазия помогает справляться с трудностями, дает понимание, что все будет хорошо», - объяснила психолог Кира Гольдштейн в беседе с изданием «Газета.ru».

По ее словам, в «маленькой лжи» про Деда Мороза нет опасности. Это форма игры, которая нужна ребенку для развития воображения, эмоциональной устойчивости.

«Когда родители говорят ребенку, что Дед Мороз настоящий, они приглашают его в мир фантазии, где добро побеждает зло, а желания сбываются. Это не ложь, а совместное творчество, игра, в которой взрослые помогают ребенку верить в лучшее», - отметила специалист.

Обязательно наступает момент, когда ребенок начинает сомневаться. Тогда важно не продолжать поддерживать миф, а дать мягкое и правильное объяснение. Психолог посоветовала сказать ребенку, что теперь он повзрослел, понял, как все устроено, но чудо не исчезло, и он сам может подарить его младшим братьям или сестрам, например, надев костюм Деда Мороза.

«Это будет отличный переход от детской роли к взрослой, когда ребенок чувствует себя важным и добрым», - подчеркнула психолог.

По ее словам, вера в чудеса не исчезает вместе с детством, а просто меняет форму. Она связана со способностью видеть добро и верить в лучшее.

