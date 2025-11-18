Названы самые выгодные месяцы для ухода в отпуск в 2026 году

18.11.2025 | 10:15

Выбирая время для отпуска в 2026 году, работающим на окладе стоит иметь в виду: самым выгодным месяцем окажется июль.

В июле количество рабочих дней будет максимальным - 23. Это означает, что стоимость одного трудового дня будет меньше. Отпуск же оплачивается исходя из средней зарплаты. Поэтому, когда стоимость рабочего дня ниже среднедневного заработка, брать отпуск выгодно.

По 22 трудовых дня будет в апреле, сентябре, октябре и декабре. С материальной точки зрения эти месяцы также хороши для ухода в отпуск.

Ранее стало известно, что в 2026 году 6-дневные рабочие недели не запланированы. Их отсутствие отражено в производственном календаре, размещенном в правовых системах.

По общему правилу при совпадении с праздником выходной день переносится на ближайший к нему рабочий. В 2026-м смещения произойдут лишь в январе: с 3-го числа (суббота) на 9-е (пятница) и с 4 (воскресенье) на 31 декабря (четверг). Зимние каникулы продлятся до 11 января. Далее выходные дни переноситься не будут, поскольку праздники не мешают стандартному рабочему графику.