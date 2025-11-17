Общество

В 2026 году в Пензе начнут разрабатывать новый генплан

Печать
Telegram

В 2026 году в Пензе начнут разрабатывать новый генеральный план города. Об этом первый заместитель министра градостроительства и архитектуры Алеся Ахмерова заявила в прямом эфире, организованном во «ВКонтакте» в понедельник, 17 ноября.

Действующий документ был утвержден решением гордумы от 28 марта 2008 года и является актуальным до 2026 года. С течением времени в него лишь вносились изменения.

Генплан города определяет территориальное развитие муниципального образования на долгосрочную перспективу, как правило на период от 10 до 20 лет. Речь идет о зонах застройки, планах на строительство и реконструкцию, а также других важных аспектах.

Цели - рациональное распределение территорий для жилых, промышленных, рекреационных и других нужд, контроль за соблюдением баланса между развитием инфраструктуры и сохранением экологической устойчивости.

Основной задачей является создание условий для повышения качества жизни населения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети