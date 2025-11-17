В 2026 году в Пензе начнут разрабатывать новый генплан

17.11.2025 | 18:23

В 2026 году в Пензе начнут разрабатывать новый генеральный план города. Об этом первый заместитель министра градостроительства и архитектуры Алеся Ахмерова заявила в прямом эфире, организованном во «ВКонтакте» в понедельник, 17 ноября.

Действующий документ был утвержден решением гордумы от 28 марта 2008 года и является актуальным до 2026 года. С течением времени в него лишь вносились изменения.

Генплан города определяет территориальное развитие муниципального образования на долгосрочную перспективу, как правило на период от 10 до 20 лет. Речь идет о зонах застройки, планах на строительство и реконструкцию, а также других важных аспектах.

Цели - рациональное распределение территорий для жилых, промышленных, рекреационных и других нужд, контроль за соблюдением баланса между развитием инфраструктуры и сохранением экологической устойчивости.

Основной задачей является создание условий для повышения качества жизни населения.