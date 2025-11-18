В Пензенской области выросла заболеваемость ОРВИ

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ в Пензенской области ухудшилась. На неделе с 10 по 16 ноября такой диагноз поставили 1 654 раза - это на 63,3% больше, чем на предыдущей.
«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 25,2%», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В Пензе официально было зафиксировано 638 случаев ОРВИ (+46,3%). Заболеваемость во всех возрастных группах остается ниже контрольного уровня.
Диагноз «грипп» пока никому не ставили. Ожидается, что вирус начнут выявлять в конце декабря - январе, сообщала ранее первый замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.
Возможны типы А (подтипы H1N1 и H3N2) и В.
Новости по теме
- Заболевшая деменцией в 45 лет женщина рассказала о первых симптомах
- В крови переболевших COVID-19 нашли необычные структуры
- Россиянам рассказали о риске заболеть гриппом после прививки
- 1 866 жителей региона узнали о своем диабете во время диспансеризации
- Названы достоверно повышающие риск развития рака два продукта
- Простывших россиян призвали не обтираться водкой
- В Пензенской области снижается уровень заболеваемости ОРВИ
- Россиян предупредили о вызывающем тяжелое поражение дыхательных путей вирусе
- У 32% пензенцев удалось обнаружить рак легких на ранней стадии
- Названы проявляющиеся во время сна признаки стресса
Последние новости
- 19 ноября отключат электричество в Райках, Ахунах и на Маяке
- На территории Пензенской области объявили беспилотную опасность
- В Белинскую районную больницу закупили новое оборудование
- Поджигателя вышки в Нижнеломовском районе признали невменяемым
- Цены 2023 года на квартиры в Арбекове: двушка от 4,7 млн
- Дифференцированные тарифы за свет: пензенцы получили первые квитанции
- Названы самые выгодные месяцы для ухода в отпуск в 2026 году
- ЖК «Арбери» меняет Арбеково: новоселье уже в 2026 году
- Психолог: Дети сами должны узнать правду о Деде Морозе
- В России планируют создать единую службу защиты от агрессивных собак
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!