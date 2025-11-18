В Пензенской области выросла заболеваемость ОРВИ

18.11.2025 | 13:00

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ в Пензенской области ухудшилась. На неделе с 10 по 16 ноября такой диагноз поставили 1 654 раза - это на 63,3% больше, чем на предыдущей.

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 25,2%», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Пензе официально было зафиксировано 638 случаев ОРВИ (+46,3%). Заболеваемость во всех возрастных группах остается ниже контрольного уровня.

Диагноз «грипп» пока никому не ставили. Ожидается, что вирус начнут выявлять в конце декабря - январе, сообщала ранее первый замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

Возможны типы А (подтипы H1N1 и H3N2) и В.