В Белинскую районную больницу закупили новое оборудование

В Белинскую районную больницу поступило оборудование на сумму более 20 миллионов рублей, сообщили в областном минздраве.
В медучреждении появились передвижной цифровой рентгеновский аппарат, который используется для проведения экстренной диагностики вне рентгеновского кабинета, электроэнцефалограф, эндоскопическая система, автоматический пневмотонометр, автоматический рефрактометр, 12-канальный электрокардиограф, аппарат для суточного мониторирования артериального давления и стерилизаторы для инструментов.
По словам главврача больницы Андрея Панина, это огромное подспорье для лечебного учреждения. «Благодаря этому растет качество медицинского обслуживания наших жителей», - подчеркнул он.
В 2025 году в Пензенской области 20 больниц получили 355 единиц нового оборудования на сумму более 300 млн рублей.
Так, в клиническую больницу № 4 на улице Светлой в Пензе закупили анализатор NIOX VERO для диагностики заболеваний дыхательных путей и мониторинга состояния пациентов, в женскую консультацию Городищенского района - новые аппараты ЭКГ, кольпоскопы, универсальную систему ультразвуковой визуализации, фетальные мониторы для динамического контроля состояния плода и матери, холодильники для хранения биоматериалов, в клиническую больницу № 6 - ультразвуковой аппарат «СмартСкан» и др.
