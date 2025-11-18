Перечислены места установки новых комплексов фиксации нарушений

18.11.2025 | 16:05

В 2025 году на дорогах Пензенской области установят 8 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. На них потратят 37 920 000 рублей.

Камеры появятся на двух участках в Пензе:

- ул. Бийская, напротив дома № 1п (Т-образный перекресток);

- пересечение ул. Перспективной и ул. Рябова.

Также их смонтируют на шести участках региональных дорог:

- Городище - Никольск - Ночка - граница области (км 46+750 - км 47+200);

- Чемодановка - Васильевка (км 6+800 - км 6+900);

- Кузнецк - Марьевка - Индерка (км 17+400);

- Пенза - Лунино - граница области (км 7+080);

- Пенза - Шемышейка - Лопатино (км 9+250);

- отрезок, соединяющей трассу Тамбов - Пенза и Беково (км 46+550).

Все работы необходимо выполнить до 17 декабря, сообщается на портале госзакупок.