Перечислены места установки новых комплексов фиксации нарушений

В 2025 году на дорогах Пензенской области установят 8 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. На них потратят 37 920 000 рублей.
Камеры появятся на двух участках в Пензе:
- ул. Бийская, напротив дома № 1п (Т-образный перекресток);
- пересечение ул. Перспективной и ул. Рябова.
Также их смонтируют на шести участках региональных дорог:
- Городище - Никольск - Ночка - граница области (км 46+750 - км 47+200);
- Чемодановка - Васильевка (км 6+800 - км 6+900);
- Кузнецк - Марьевка - Индерка (км 17+400);
- Пенза - Лунино - граница области (км 7+080);
- Пенза - Шемышейка - Лопатино (км 9+250);
- отрезок, соединяющей трассу Тамбов - Пенза и Беково (км 46+550).
Все работы необходимо выполнить до 17 декабря, сообщается на портале госзакупок.
