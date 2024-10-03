На Сурском мосту временно изменят схему движения транспорта

03.10.2024 | 19:50

В пятницу, 4 октября, в Пензе с 9:00 будет изменена схема движения транспорта на Сурском мосту.

Причиной станут работы по ремонту проезжей части, сообщили в городском управлении ЖКХ.

Перекроют две полосы в сторону улицы Чаадаева. На одной из полос в сторону улицы Луначарского изменят направление движения.

Также 4 октября с 9:00 перекроют участок проезжей части на улице Кураева. Нельзя будет проехать с моста им. Капашина в прямом направлении на Кураева и повернуть с улицы Кирова в направлении Кураева.