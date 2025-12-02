Можно ли стать выше, если висеть на турнике?

Вопрос от интернет-пользователя
Есть мнение, что занятия на турнике могут повлиять на рост - сделать человека выше. Правда ли это?
Ответ специалиста
Занятия на турнике и другие физические упражнения не могут увеличить рост в прямом смысле - они не влияют на длину костей.
Рост в первую очередь определяется генетикой, гормонами, питанием, сном и общим состоянием здоровья. Большинство людей перестают расти после 20 лет.
При этом вис на турнике все же позволяет добиться внешних изменений через:
- улучшение осанки. Укрепление мышц спины и растяжка помогают человеку выпрямиться, визуально добавляя к его росту 1-2 см;
- кратковременную разгрузку позвоночника. Во время виса уменьшается сжатие межпозвоночных дисков. Из-за этого рост может казаться чуть выше, но эффект быстро проходит.
