Можно ли стать выше, если висеть на турнике?

02.12.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Есть мнение, что занятия на турнике могут повлиять на рост - сделать человека выше. Правда ли это?

Ответ специалиста

Занятия на турнике и другие физические упражнения не могут увеличить рост в прямом смысле - они не влияют на длину костей.

Рост в первую очередь определяется генетикой, гормонами, питанием, сном и общим состоянием здоровья. Большинство людей перестают расти после 20 лет.

При этом вис на турнике все же позволяет добиться внешних изменений через:

- улучшение осанки. Укрепление мышц спины и растяжка помогают человеку выпрямиться, визуально добавляя к его росту 1-2 см;

- кратковременную разгрузку позвоночника. Во время виса уменьшается сжатие межпозвоночных дисков. Из-за этого рост может казаться чуть выше, но эффект быстро проходит.