Ресурсники анонсировали отключение света в Пензе 31 октября

30.10.2025 | 11:05

В пятницу, 31 октября, в Пензе дома на нескольких улицах останутся без электричества. Ресурсники опубликовали список, в который попали адреса в центре, Заре, Кривозеровке, Терновке, на Южной Поляне, Окружной и Пензе-III.

С 8:30 до 12:00 света не будет:

- ул. 1-я Дальнереченская, 3, 5-9, 18-32 (четные), 38, 40; ул. 2-я Дальнереченская, 1-6, 8-13, 15, 17, стр. 57 и 58; ул. 1-я Заозерная, 3-8; ул. 1-я Заозерная/Родниковая, 1/24; ул. 2-я Заозерная, 2-4, 6-11, 13, 15, 16/1, 17, 19, 21, 23/6; станция Кривозеровка, стр. 82; ул. Макарова, 19-21, 23-35, 43а, 44, 47, 47а, 49, 70, 99, 106, 109, стр. 102, уч. 27а; ул. Родниковая, 8, 10, 18-21, 23, 25-31, 33, 35, стр. 12 и 63; пер. Родниковый, 2-5; ул. 8 Марта (пос. Мичуринский), 30, 35-51Б (нечетные), 52-55, 55а, 55Б, 55в, 56.

С 8:30 до 15:30:

- ул. Адмирала Истомина, 5, 6, 7, 8, 10, уч. 60; ул. Зеленая Горка, 63, 67, 69; 1-й Земляничный пр-д, 7; 5-й пр-д Мозжухина, 34, 35; 6-й пр-д Мозжухина, 24, 25, 27; 8-й пр-д Мозжухина, 30, уч. 5, 6 и 9; пер. Мозжухина, 3, 7, 10, 12, 15, 17, 18; ул. Мозжухина, уч. 8; ул. Новоселов, уч. 10, 16, 29, 33, 34, 35, 43, 44, 55, 62.

С 8:30 до 16:00:

- пр-д Водопьянова, 2-19; ул. Водопьянова, 3-11 (нечетные), 12-16, 18-26 (четные), 32, 34; ул. Красная, 2-12 (четные), 16; ул. Кутузова, 1-18; ул. Ново-Тамбовская, 1-3, 3а, 5, 7; пер. Первомайский, 1, 1Б, 2, 2а, 4; ул. Тамбовская, 1г, 1д, 1и, 2-10 (четные), 14-17, 19, 19а, 19Б;

- ул. Боровиковского, 76, 78, 80-84, 86, 88, 89, 90-94; ул. Крамского, 68, 70, 72, 74-81, 83-103 (нечетные); пр-д Крамского, 20-39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50; ул. Полтавская, 3-42, 44, 46, 48, 50, 52; 1-й Полтавский пр-д, 1-17, 19, 21; пр-д Тропинина, 2Б, 3-18;

- ул. Демченко, 10; ул. Осадная, 2, 2/68, 3, 4, 5, 9; ул. Павлушкина, 1-8, 10, 12-22, 24-30 (четные), 27, 40-66 (четные), 70, 72-82а (четные), 86, 88, 92, 94, 94а, 94Б, 96, 100, 106, 108, 110; ул. Тухачевского, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, 22Б, 26, 30, 32/5, 36, 40, 42, 44, 46, 48-58 (четные), 62, 66, 72-86 (четные), 94; ул. Уральская, 1-9, 11а, 11Б, 13, 15, 17;

- ул. Заречная, 3, 5; ул. Инсарская, 1а, 2-10, 12-22 (четные); ул. Ломовская, 1, 3, 4; ул. Мокшанская, 3, 4, 6, 8, 10, 12.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Московская, 133.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Российская, 41, 45, 47; ул. Вишневая, 27а, 32а, 35, 36, 36а, 37, 38а.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Подсобное Хозяйство.

Электричество отключат для проведения ремонтных работ на сетях.