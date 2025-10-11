На Земле ожидается очередная магнитная буря

11.10.2025 | 14:01

В воскресенье, 12 октября, Земля может оказаться под воздействием корональной дыры на Солнце, в результате чего ожидаются магнитные бури, сообщается в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Очередная стоящая упоминания корональная дыра сформирована в настоящее время на Солнце и, по-видимому, начнет влиять на Землю несколько раньше прежнего прогноза - уже со второй половины дня в воскресенье», - предупредили специалисты.

Класс бури - G1 (слабая).

Влияние солнечного ветра продолжится примерно 2 дня, то есть до 14-го числа. Далее лаборатория прогнозирует спокойные дни вплоть до 26 октября.

Магнитные бури могут негативно сказаться на здоровье человека. Особенно осторожными следует быть людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипотонией и гипертонией.

Ранее с магнитным штормом россияне столкнулись в конце сентября - начале октября.