В Пензенской области за 5 лет число родов снизилось почти на 20%

В медицинских организациях Пензенской области отмечают ежегодное снижение числа родов. За 5 лет в регионе показатель уменьшился на 19,9%. Такие данные приводятся в постановлении правительства об утверждении программы «Охрана материнства и детства».

Так, в 2020 году число родов в медучреждениях составило 9 169, а в 2024-м - 7 214.

В большинстве случаев детей у жительниц области принимают акушеры в медицинских организациях, расположенных в крупных городах (от 95,5% до 97,6% от общего количества родов). В остальных случаях малышам помогают появиться на свет в малых городах. В селах учреждений родовспоможения нет.

За последние 5 лет в Пензенской области общий коэффициент рождаемости (отношение числа родившихся детей в течение календарного года к среднегодовой численности населения) уменьшился с 7,5% до 6,3% (на 16%).

В исследовании подсчитали, что показатель в городах снизился на 13,1% (с 7,6% до 6,6%), а в сельской местности - на 21,1% (с 7,1% до 5,6%).

Источник — фото pxhere.com
