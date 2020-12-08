В Пензе так и не нашлись желающие строить крематорий

08.12.2020 | 12:45

Во вторник, 8 декабря, на пресс-конференции в городской думе глава Пензы Владимир Мутовкин рассказал о новом кладбище, которое появится неподалеку от Восточного, на улице Осенней.

«Первоначально денежные средства - 37,6 млн рублей - выделяются на расчистку этой территории от зеленых насаждений и устройство дорожек, чтобы люди могли пользоваться этой территорией по захоронению», - сообщил он.

Мутовкин уточнил, что деньги будут направляться и в дальнейшем, кладбище продолжат обустраивать.

Что касается крематория, то строить его за счет бюджетных средств не планируется.

По словам Владимира Мутовкина, администрация и городская дума готовы рассматривать предложения частных инвесторов о предоставлении участка, но пока такой заинтересованности нет.

«Все, кто с этим вопросом обращался, говорят, что пока, с учетом нашего менталитета, крематорий не будет рентабельным», - объяснил глава Пензы.

Возможность появления ритуального сооружения не первый год вызывает интерес пензенцев. Речь об этом ведется с 2006-го, когда стало ясно, что на городских кладбищах не хватает места.

Однако у Пензы средств на строительство здания, в котором царит огненная стихия, не нашлось. В 2017-м было подписано соглашение с иногородним инвестором. Тогда в мэрии сообщили, что крематорий будет размещен рядом с Восточным кладбищем. Там предполагалось построить два здания: ритуальный зал и непосредственно кремационный блок со специальной печью.

Вскоре разговоры о возведении ритуального объекта затихли, однако тема вновь начала обсуждаться в августе 2019 года. Мэрия Пензы и некий бизнесмен подписали протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству в развитии рынка ритуальных услуг. Коммерсант решил продолжить разработку проекта строительства крематория на территории действующего кладбища.

Но дело с мертвой точки так и не сдвинулось.

В июне 2020 года заместитель мэра Магомед Агамагомедов поставил точку в разговоре: «Строительство крематория на территории города Пензы в настоящее время не планируется в связи с отсутствием заинтересованных в возведении объекта инвесторов».