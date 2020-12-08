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Общество

В Пензе так и не нашлись желающие строить крематорий

Печать

Во вторник, 8 декабря, на пресс-конференции в городской думе глава Пензы Владимир Мутовкин рассказал о новом кладбище, которое появится неподалеку от Восточного, на улице Осенней.

«Первоначально денежные средства - 37,6 млн рублей - выделяются на расчистку этой территории от зеленых насаждений и устройство дорожек, чтобы люди могли пользоваться этой территорией по захоронению», - сообщил он.

Мутовкин уточнил, что деньги будут направляться и в дальнейшем, кладбище продолжат обустраивать.

Что касается крематория, то строить его за счет бюджетных средств не планируется.

По словам Владимира Мутовкина, администрация и городская дума готовы рассматривать предложения частных инвесторов о предоставлении участка, но пока такой заинтересованности нет.

«Все, кто с этим вопросом обращался, говорят, что пока, с учетом нашего менталитета, крематорий не будет рентабельным», - объяснил глава Пензы.

Возможность появления ритуального сооружения не первый год вызывает интерес пензенцев. Речь об этом ведется с 2006-го, когда стало ясно, что на городских кладбищах не хватает места.

Однако у Пензы средств на строительство здания, в котором царит огненная стихия, не нашлось. В 2017-м было подписано соглашение с иногородним инвестором. Тогда в мэрии сообщили, что крематорий будет размещен рядом с Восточным кладбищем. Там предполагалось построить два здания: ритуальный зал и непосредственно кремационный блок со специальной печью.

Вскоре разговоры о возведении ритуального объекта затихли, однако тема вновь начала обсуждаться в августе 2019 года. Мэрия Пензы и некий бизнесмен подписали протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству в развитии рынка ритуальных услуг. Коммерсант решил продолжить разработку проекта строительства крематория на территории действующего кладбища.

Но дело с мертвой точки так и не сдвинулось.

В июне 2020 года заместитель мэра Магомед Агамагомедов поставил точку в разговоре: «Строительство крематория на территории города Пензы в настоящее время не планируется в связи с отсутствием заинтересованных в возведении объекта инвесторов».

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

то строить его за счет бюджетных средств не планируется.
но в бюджете всегда есть миллиарды на хотелки жрецов секты РПЦ.

Гость||

Дорого, хлопотно да и грех это, вот и нет желающих. Верующий человек себя после кончины в печь вряд ли завещает сунуть, на погост скажет несите , там и буду.

Гость||

Маски одевать не забывайте!

Гость||

Я хочу, чтобы меня сожгли

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Все, кто с этим вопросом обращался, говорят, что пока, с учетом нашего менталитета, крематорий не будет рентабельным», - объяснил глава Пензы.
Во многих городах России крематории рентабельны.

На территории страны насчитывается 27 действующих крематория в 23 городах, расположенных по всей стране от Москвы до Владивостока: Митинский и Хованский (г. Москва), Николо-Закаменский и Носовихинский (г. Балашиха), Новосибирский и Закаменский (г. Новосибирск), Санкт-Петербургский, Артемовский, Архангельский, Барнаульский, Владивостокский, Волгоградский, Екатеринбургский, Нижегородский, Нижнетагильский, Новокузнецкий, Новороссийский, Норильский, в Ростове-на-Дону, Симферопольский, Сургутский, Тульский, Хабаровский, Челябинский, Ярославский и Воронежский.

В Москве и Санкт-Петербурге кремируется более 60% умерших.

В христианстве нет прямого запрета на кремацию тел умерших.

Гость||

Гость писал(a):

Я хочу, чтобы меня сожгли
Строй крематорий, какие проблемы?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Зашкварно оказалось...

Гость||

Гость писал(a):

да и грех это
Не грех.

Гость||

Падеж в ближайшее время усилится. Земли может не хватить.

Гость||

Хреново

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мутовкин уточнил, что деньги будут направляться и в дальнейшем, кладбище продолжат обустраивать.

Перспективные вложения. Вместо того что бы один раз затратится и построить Крематорий деньги налогоплательщиков будут тратится постоянно.

Гость||

В некоторых европейских странах процент кремации умерших почти 100%.

Гость||

Гость писал(a):

Верующий человек себя после кончины в печь вряд ли завещает сунуть, на погост скажет несите , там и буду.
Издадут закон и завещание вряд ли поможет. Развели антисанитарию. Только дезинфекция огнем избавит человечество от эпидемий.

гребень||

Гость писал(a):

Дорого, хлопотно да и грех это, вот и нет желающих. Верующий человек себя после кончины в печь вряд ли завещает сунуть, на погост скажет несите , там и буду.
Мне кажется что после кончины вообще фиолово что будет а то что будет меньше проблем а огонь меньше оставляет проблем при правильном подборе температуры это очевидный факт

Гость||

гребень писал(a):

а огонь меньше оставляет проблем при правильном подборе температуры
Это да, в фильме "Кочегар" хорошо показано это.

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Имя: Гость
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